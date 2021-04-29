【數碼轉型】Cookie消失・私隱顧慮　實時數據平台統一使用體驗

瀏覽器不再支持 cookie，Adobe 在其年度活動上宣布推出實時客戶數據管理平台，協助市場及客戶關係管理者分析客戶行為及提高效益。

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Adobe 執行長 ( CEO ) Shantanu Narayen 在年度活動 Adobe Summit 上宣布推出實時客戶數據平台（Real-time Customer Data Platform ），平台上有多個新工具，可讓管理人實時了解客戶需要並提供建議。網站不能透過 cookie 取得資料，管理人要尋求新路徑了解客戶以提高業績。

Adobe 執行副總裁及數碼體驗部門總經理 Anil Chakravarthy 表示，Adobe 早已為客戶提實時客戶數據分析方案，今次在會上更推出實時客戶數據平台，該平台是第一手客戶數據平台，讓企業可了解瀏覧中的客戶的即時互動數據，亦可讓用戶自行用電話或電郵等資料登記。

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▲ Adobe 執行長 ( CEO ) Shantanu Narayen 。

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另外就是利用到實時的機器學習能力，即使是未登記的客戶， Adobe Target 可按客戶互動提供不同編排、內容或報價等。而新推出的 Segment Match ，則是容許企業之間合作，交換雙方的非敏感客戶資料，提供建議，例如珠寶商與時裝店合作，為客戶提供雙方產品的建議，且只可服裝零售商和珠寶品牌的客戶都允許時，企業才可以在 Segment Match 中採用非敏感客戶數據。

Segment Match 另一功能是企業可將自已的客戶細分與夥伴分享，從而令夥伴間都可以掌握相類似客戶的情況；實時客戶數據平台亦會推出 B2B 版本，讓 B2B 企業在處理客戶時亦可有 B2C 的思考方案。

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