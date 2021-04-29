  • 26°C
香港時間 : 2021429日 (週四) 13:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數碼轉型】Cookie消失・私隱顧慮　實時數據平台統一使用體驗

數碼轉型 11:41 2021/04/29

分享：

瀏覽器不再支持 cookie，Adobe 在其年度活動上宣布推出實時客戶數據管理平台，協助市場及客戶關係管理者分析客戶行為及提高效益。

疫情改變銷售方式　兩男創CRM系統應付網銷需求見下頁

Adobe 執行長 ( CEO ) Shantanu Narayen 在年度活動 Adobe Summit 上宣布推出實時客戶數據平台（Real-time Customer Data Platform ），平台上有多個新工具，可讓管理人實時了解客戶需要並提供建議。網站不能透過 cookie 取得資料，管理人要尋求新路徑了解客戶以提高業績。

Adobe 執行副總裁及數碼體驗部門總經理 Anil Chakravarthy 表示，Adobe 早已為客戶提實時客戶數據分析方案，今次在會上更推出實時客戶數據平台，該平台是第一手客戶數據平台，讓企業可了解瀏覧中的客戶的即時互動數據，亦可讓用戶自行用電話或電郵等資料登記。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

Adobe 執行長 ( CEO ) Shantanu Narayen 。

大學生用科技與商業知識 賣沙律狙擊大快餐品牌見下頁

另外就是利用到實時的機器學習能力，即使是未登記的客戶， Adobe Target 可按客戶互動提供不同編排、內容或報價等。而新推出的 Segment Match ，則是容許企業之間合作，交換雙方的非敏感客戶資料，提供建議，例如珠寶商與時裝店合作，為客戶提供雙方產品的建議，且只可服裝零售商和珠寶品牌的客戶都允許時，企業才可以在 Segment Match 中採用非敏感客戶數據。

Segment Match 另一功能是企業可將自已的客戶細分與夥伴分享，從而令夥伴間都可以掌握相類似客戶的情況；實時客戶數據平台亦會推出 B2B 版本，讓 B2B 企業在處理客戶時亦可有 B2C 的思考方案。

重新定義「辦公室」Twitter・Ford 如何將工作模式砍掉重練？見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 彭振濠

相關文章

【管理Tips】用戶體驗才是王道　企業 CDO 點止設計咁簡單！
2021/03/04
【管理Tips】用戶體驗才是王道　企業 CDO 點止設計咁簡單！
【SME學堂】疫情未完中小企拓展難　善用科技箍舊客比撈新客更實際
2021/04/16
【SME學堂】疫情未完中小企拓展難　善用科技箍舊客比撈新客更實際
數碼轉型 網上服務 軟件 商業營銷 CRM 奧多比（Adobe，美：ADBE）

下一篇文章

數碼轉型・環保並重　建築業引入淨能系統追落後
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣