【救市攻略】賣飛機餐也不夠！ANA 將客機變婚禮會場

在新冠肺炎疫情下，各國旅遊業仍未復甦，航空公司也要想辦法自救。其中曾經在網上售賣飛機餐的日本航空公司全日空（ANA），再推新服務救市：今次跟婚禮策劃公司合作，利用停泊在東京羽田機場的客機變成婚禮會場。

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全日空今次利用停泊的客機變成婚禮會場，在機艙內，樂圑會以長笛等現場演奏方式迎接一對新人，空中服務員將會以機艙廣播的方式送上祝福，整個服務的費用為 155 萬日圓 (約11萬港元) 起。全日空為婚禮服務提供兩種套餐，一種是只承辦婚禮，另一種是承辦婚禮和婚宴。如果客戶有需要，可以在羽田機場內的宴會廳「Galaxy Hall」或餐廳舉行婚宴，價格為 300 萬日元（約21萬港元）起。公司計劃在 5 月和 6 月安排數天日程提供婚禮服務。

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全日空在 4 月初推出體驗服務，顧客可於東京羽田機場登上波音 777 客機，在機內享用飛機餐。餐牌分為日本及國際菜式，有銀鱈魚西京燒、和牛、鱸魚等，亦供應日本清酒及香檳。頭等餐售價為 59,800 日圓 (約4,265港元)，商務餐售價為 29,800日圓 (約2,125港元) 。公司曾於去年底在網上售賣經濟艙便當，短短 3 個月賣出 26.4 萬份，為公司增加不少收入。

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Photo：Travel Span、ANA