  • 26°C
香港時間 : 2021428日 (週三) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】市愈差愈有生意！日本零售業小店收入連續11年增長

商管策略 16:27 2021/04/28

分享：

日本早前再次宣布「緊急事態宣言」，其間橫跨「黃金周」假期，令零售業無法在長假期受惠。不過當地有類店舖未有受到新冠肺炎疫情影響，收入更連續 11 年增長，成為「疫市奇葩」。

居酒屋40秒變身拉麵店！日本食店「二刀流」模式救生意見下頁

據帝國數據銀行的資料顯示，日本前 5 大的百元連鎖店，2020 年保持連續 11 年收入增加，總營業額近 9,000 億日圓，僅日本國內門市就超過 8,000 間。

提到百元商店，大創產業（Daiso）可說是行業的代表，這間創立於日本廣島的百元零售連鎖店，其市佔率已佔了日本百元店 4 成以上。但由於大創產業未有上市，因此其內部的收益結構，充滿神秘色彩。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

全開口罐裝啤・家庭生啤機 日本啤酒商永續宅商機見下頁

雖然品牌到現在仍秉持不公開利益結構的原則，不過創辦人矢野博丈在 1995 年接受傳媒採訪時曾經透露，其他百元商店每次最多向製造商下單 3,000 件貨品，但大創至少會下 20 萬至 30 萬件貨品，甚至更多。此外，大創當時都是採用現金買賣，所以成本價比其他的百元商店更有競爭力。

產地方面，Daiso 的產品大多在日本設計，然後交由台灣、中國及東南亞的工廠製作，可以有效控制成本，加上大規模的門市數量，讓大創可以持續降低進貨成本。

飲食・零售業成重災區 調查：7 成在港日企指疫情打擊業務見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：LINE - 17QQ、大創 DAISO JAPAN

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】中國吉野家1.7元任食邊爐・CEO玩抖音　食客：我們不吃這一套
2021/04/26
【疫市營商】中國吉野家1.7元任食邊爐・CEO玩抖音　食客：我們不吃這一套
【疫市營商】趁食肆倒閉潮搶舖位開新店　壽司郎成日本疫情大贏家
今日
【疫市營商】趁食肆倒閉潮搶舖位開新店　壽司郎成日本疫情大贏家
商業營銷 疫情 零售 日本

上一篇文章

【救市攻略】賣飛機餐也不夠！ANA 將客機變婚禮會場

下一篇文章

【放棄亞洲市場？】留力串流平台 Disney＋　香港東南亞Disney頻道10月停播
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣