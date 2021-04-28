【疫市營商】市愈差愈有生意！日本零售業小店收入連續11年增長

日本早前再次宣布「緊急事態宣言」，其間橫跨「黃金周」假期，令零售業無法在長假期受惠。不過當地有類店舖未有受到新冠肺炎疫情影響，收入更連續 11 年增長，成為「疫市奇葩」。

居酒屋40秒變身拉麵店！日本食店「二刀流」模式救生意【見下頁】

據帝國數據銀行的資料顯示，日本前 5 大的百元連鎖店，2020 年保持連續 11 年收入增加，總營業額近 9,000 億日圓，僅日本國內門市就超過 8,000 間。

提到百元商店，大創產業（Daiso）可說是行業的代表，這間創立於日本廣島的百元零售連鎖店，其市佔率已佔了日本百元店 4 成以上。但由於大創產業未有上市，因此其內部的收益結構，充滿神秘色彩。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

全開口罐裝啤・家庭生啤機 日本啤酒商永續宅商機【見下頁】

雖然品牌到現在仍秉持不公開利益結構的原則，不過創辦人矢野博丈在 1995 年接受傳媒採訪時曾經透露，其他百元商店每次最多向製造商下單 3,000 件貨品，但大創至少會下 20 萬至 30 萬件貨品，甚至更多。此外，大創當時都是採用現金買賣，所以成本價比其他的百元商店更有競爭力。

產地方面，Daiso 的產品大多在日本設計，然後交由台灣、中國及東南亞的工廠製作，可以有效控制成本，加上大規模的門市數量，讓大創可以持續降低進貨成本。

飲食・零售業成重災區 調查：7 成在港日企指疫情打擊業務【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：LINE - 17QQ、大創 DAISO JAPAN