【放棄亞洲市場？】留力串流平台 Disney＋　香港東南亞Disney頻道10月停播

迪士尼繼去年停播台灣 3 個 FOX 體育台後，再次傳出準備放棄亞洲市場的消息。據悉，迪士尼將在今年 10 月停播香港及東南亞國家 18 個頻道，力推旗下串流平台 Disney+ 。

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《Geek Culture》報道，迪士尼新加坡員工近日收到公司內部消息，指公司將在今年 10 月 1 日開始停播香港及東南亞國家 18 個頻道。據悉停播的頻道大多超過 20 年歷史，包括娛樂頻道 Fox、電影頻道 Fox Family Movies、Star Chinese Movies、體育頻道 Star Sports 1、兒童頻道 Disney Channel 等。

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迪士尼這次決定停播多個頻道，據悉是公司擬全力推廣自家串流服務 Disney +。報導亦指出，迪士尼這次停播頻道的決定，恐怕會對其體育觀眾帶來影響。因迪士尼擁有 F1 一級方程式賽車、世界電單車錦標賽（MotoGP）等國際體育賽事的轉播權，目前暫未知道迪士尼的後續方案，但有傳言指迪士尼可能推出D2C 體育頻道解決此問題。

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Photo：Disney+、Disney Channel、Behance