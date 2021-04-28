【良心企業】香港員工都有份！AEON派獎勵金予前線員工每人平均袋千元

新冠肺炎疫情令經濟不境，不少企業裁員或減薪。不過，日本零售商永旺集團（AEON）早前宣布，向日本及海外約 45 萬名員工派發 1 萬至 2 萬日圓（約港幣 713 至 1,426 元）的一筆過獎勵金，感謝前線員工在疫情下仍堅守崗位。

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AEON 這次會向約 45 萬名日本和海外全職及兼職員工發放獎勵金，金額為 1 萬至 2 萬日圓。發放對象包括集團在日本和海外超級市場、專賣店等員工，預計總額涉及 60 億日圓。

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▲ 發放對象包括集團在日本和海外超級市場、專賣店等員工，預計總額涉及 60 億日圓。

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日本永旺集團早前公布 2020 年財年業績，截至 2021 年 2 月，公司 虧損約 710 億日圓。 永旺預計在 2021 財年公司會從新冠肺炎疫情中復甦，預料營業收入會增長0.2% 至 8.62 萬億日圓，淨利潤為 200 至 300 億日圓。

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