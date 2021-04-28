【企硬唔改】龍門冰室: 夜晚十點後唔做堂食 伙記生命都可貴!

隨著社交距離措施今晚屆滿，食物及衞生局局長陳肇始早前宣布放寬措施(詳情按此瀏覽)。餐飲業務方面則分提供「4級制」，視乎員工及顧客接種新冠肺炎疫苗的情況，決定餐廳營業時間。但有不少餐廳無意改變現行措施，除有指食客已習慣晚上 10 時無堂食外(詳情按此瀏覽)，瓏門冰室/龍門冰室亦有自己想法。



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瓏門冰室/龍門冰室負責人張俊傑在 Facebook表示，不會更改現有做法。餐廳夜晚十點後不會做做堂食生意，他表示自己「伙記」的生命都可貴。

而政府餐飲業務方面，會為業界提供 4 大放寬選項：

(1) A類食肆：沒有任何防疫措施，最多 2 人一枱；

(2) B類食肆：採取指定防疫措施，員工每兩周檢測，以指定方式記錄客人情況，最多 4 人一枱、宴會上限 20 人;

(3) C類食肆：所有員工至少完成接種 1 劑疫苗，可營業至晚上 12 時，最多 6 人一枱，宴會上限 20 人，區域內所有顧客必須使用《安心出行》;

(4) D類食肆：所有員工完成接種兩劑疫苗 14 天，可按處所部分範圍劃分為特定範圍 D 區，營業時間可延遲至凌晨兩時，最多 8 人一枱，宴會上限提升至 100 人，顧客必須至少完成接種 1 劑疫苗及使用安心出行; 若不能接種，則需要提交有關醫生證明。

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