再破新低價! 日本製平和 Lv3 立體口罩減價售 $119/60個

▲ 日本製平和 Lv3 立體口罩

之前卓悅減價發售的平和 Lv3 立體口罩本已叫平，現在還有更抵選擇。



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鄰住買現正發售 Heiwa Life 3D 口罩，支援 Level 3 和 3E>99%，為成人尺寸，一盒 60 個，售 $119，比之前卓悅的 $128 更低買。但注意口罩式需要至 5 月 30 日才出貨。

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預計 5月30日或之前出貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。