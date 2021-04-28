【三種尺寸】PM 專業藍色口罩 獨立包裝特價售 $39/30個

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再破新低價! 日本製平和 Lv3 立體口罩減價售 $119/60個
Wishh Beauty 正發售 PM 專業藍色口罩。
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店方表示，PM 專業藍色口罩設計成人/中童/小童尺寸，適合一家人使用。口罩一盒 30 個，獨立包裝，原售 $95，現特價售 $39。
PM 口罩規格
-獨立包裝 30 個
-BFE>99% 細菌過濾率；PFE>99% 粒子過濾率
-超柔軟無痛耳掛 : 防敏柔順物料
-17.5/14.5/12.5cm x 9cm
-中國製造
售價:$39
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟