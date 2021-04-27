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【回港易】回港易擴大至其他省・機場入境　廠商會：為中港雙向免檢踏出第一步

業界頭條 19:31 2021/04/27

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政府日前宣布擴大「回港易」計劃，由廣東省或澳門的港人擴展至在內地其他省市的香港居民；除了陸路口岸，亦新增可經機場回港。香港中華廠商聯合會會長吳宏斌表示歡迎新措施，指出是為兩地免檢踏出第一步。

興趣變事業延續創意夢　港爸攻商業插畫望大灣區發展見下頁

吳宏斌認為，新措施方便了很多身在內地的香港人說：「有這方面需求的人士其實非常多，現時回港易每天仍有限額，僧多粥少很容易就會超過，但無論如何仍然便利了很多香港市民。不少港人在內地逗留了數個月就是想避開回港隔離的 14 天，新措施之下他們都可以回來。如果這方面做得好，香港新冠肺炎疫情又有好轉，給到中國信心，相信未來措施會進一步放寬。」

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香港中華廠商聯合會會長吳宏斌。

即將重啟新加坡旅遊氣泡　旅議會：業界恢復元氣要以年計見下頁

吳宏斌指出單向放寬會是雙向免檢的第一步，是重新帶動兩地經濟的關鍵。內地市場發展蓬勃，不少港人都將生意遷移至內地，不過就算市場再大，生意人不親力親為，單靠同事仍然有較多掣肘。

他解釋：「老闆來回內地就要隔離兩次，白白浪費 1 個月，大家都不會考慮。現在透過新做法向內地證明香港是可以控制到新冠肺炎疫情，疫苗接種率又提升，內地政府都會想進一步放寬。希望這一步踏出兩、3 個月後，內地會再審視環境，進一步放寬措施。」

東莞建「香港城」吸港青創業　首期料2023年落成見下頁

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撰文 : 陳文政

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