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【疫苗氣泡】酒吧有限度復業　業界：客人寧去「私竇」罰錢也不肯打針

業界頭條 18:56 2021/04/27

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政府公布最新防疫措施，食肆提供 4 大「選項」供食肆選擇，酒吧可達到指定條件才可營業至凌晨 2 時。有酒吧指措施不僅對業界欠公允，客人也不會為飲酒去打針，業界難以受惠。

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尖沙咀酒吧 「ShowTime Sports Bar」 負責人楊先生直指措施針對不公。他解釋：「對政府的做法我們早有預料。香港地不少行業風險亦非常高，何解偏偏要針對酒吧？」

根據新措施，要營業到凌晨兩點，食肆處所需達到條件最嚴格的 D 類標準，即所有員工完成接種兩劑疫苗 14 天，顧客需至少完成接種 1 劑疫苗及使用《安心出行》，若不能接種，需提交有關醫生證明。

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楊先生指，員工接種新冠肺炎疫苗本來問題不大，尤其部分員工會在上午、中午時間在其他餐廳兼職，所以早早便打針；但要求顧客人接種疫苗完全是強人所難，不會有客人為去娛樂場所打針。尤其現時接種率僅有 10 分之 1 ，上述客人又不是天天去酒吧，全港 1,000 間酒吧的生意都指望他們的話，和不營業都沒多大分別。

趁食肆倒閉潮搶舖位開新店　壽司郎成日本疫情大贏家見下頁

楊先生又說：「不打針又喜歡玩的人早就去了無牌的私竇酒吧。現時私竇酒吧愈來愈多，我們不少客人都轉了過去玩。我們的經營是限時的，到 10 點便要關門，客人想繼續飲便會去私竇，可以說都慣了。警察打擊私竇酒吧都無用，始終私竇不用裝修，隨便租個地方放幾張枱便可以經營，近乎零成本。加上疫苗負面新聞多，部分客人寧願被捉、被罰款都不敢打針，我甚至聽過有酒吧從業員寧願辭職轉行都不肯接種疫苗。」

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 陳文政

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