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【限聚令】食肆 4 級制幫到生意額？餐廳東主：早已習慣10時收工無意跟政府

業界頭條 17:46 2021/04/27

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隨著現行社交距離措施本周三（4 月 28 日）晚屆滿，食物及衞生局局長陳肇始今日（27 日）宣布一系列放寬措施。其中，餐飲業務方面會為業界提供「4級制」，視乎員工及顧客接種新冠肺炎疫苗的情況，決定餐廳營業時間。但有餐廳負責人指，現時食客已習慣晚上 10 時無堂食，因此無意改變現行措施。

社交距離措施周三屆滿 食肆分4級制・酒吧可營業至凌晨兩點見下頁

經營多家食肆的天大集團 Johnson Wong 表示，餐廳能夠做「兩轉枱」當然好，但對於政府推出的新措施執行有困難，尤其規模細的店舖，且要視乎員工和顧客的意願，不能強迫他們接種新冠肺炎疫苗。

他又指，留意到現時大部分食客已習慣晚上 10 時前離開餐廳，所以他不會勉強員工接種新冠肺炎疫苗以換取較長的營業時間，寧願維持現時 10 時停止供應堂食的措施。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

天大集團 Johnson Wong。

即將重啟新加坡旅遊氣泡 旅議會：業界恢復元氣要以年計見下頁

政府在放寬餐飲業務方面，會為業界提供 4 大選項：

(1) A類食肆：沒有任何防疫措施，最多 2 人一枱；

(2) B類食肆：採取指定防疫措施，員工每兩周檢測，以指定方式記錄客人情況，最多 4 人一枱、宴會上限 20 人;

(3) C類食肆：所有員工至少完成接種 1 劑疫苗，可營業至晚上 12 時，最多 6 人一枱，宴會上限 20 人，區域內所有顧客必須使用《安心出行》;

(4) D類食肆：所有員工完成接種兩劑疫苗 14 天，可按處所部分範圍劃分為特定範圍 D 區，營業時間可延遲至凌晨兩時，最多 8 人一枱，宴會上限提升至 100 人，顧客必須至少完成接種 1 劑疫苗及使用安心出行; 若不能接種，則需要提交有關醫生證明。

酒樓要求全體員工打針有獎金唔打停工 工會斥：停薪留職定乘機炒人？見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 廖淑瑩

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