【疫苗氣泡】社交距離措施周三屆滿 食肆分4級制．酒吧可營業至凌晨兩點（不斷更新）

現時一系列社交距離措施於本周三（4 月 28 日）晚屆滿，特首林鄭月娥今日（4 月 27 日）早上出席行政會議前表示，未來會盡量避免「一刀切」管制社交距離措施，其中會為食肆提供 4 大選項，而酒吧等關閉多時的處所可營業至凌晨兩點，惟員工及訪客均須接種 1 劑疫苗，並使用安心出行。

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食物及衞生局局長陳肇始表示，政府放寬防疫措施時，會以疫情及接種疫苗作為考慮。在餐飲業務，會為業界提供 4 大選項：

(1) A類食肆：沒有任何防疫措施，最多 2 人一枱；

(2) B類食肆：採取指定防疫措施，員工每兩周檢測，以指定方式記錄客人情況，最多 4 人一枱、宴會上限 20 人;

(3) C類食肆：所有員工至少完成接種 1 劑疫苗，可營業至晚上 12 時，最多 6 人一枱，宴會上限 20 人，區域內所有顧客必須使用安心出行;

(4) D類食肆：所有員工完成接種兩劑疫苗 14 天，可按處所部分範圍劃分為特定範圍 D 區，營業時間可延遲至凌晨兩時，宴會上限提升至 100 人，顧客必須至少完成接種 1 劑疫苗及使用安心出行;

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（最後更新：15:01）

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