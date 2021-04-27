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【疫苗氣泡】社交距離措施周三屆滿 食肆分4級制・酒吧可營業至凌晨兩點（不斷更新）

行內熱話 15:01 2021/04/27

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現時一系列社交距離措施於本周三（4 月 28 日）晚屆滿，特首林鄭月娥今日（4 月 27 日）早上出席行政會議前表示，未來會盡量避免「一刀切」管制社交距離措施，其中會為食肆提供 4 大選項，而酒吧等關閉多時的處所可營業至凌晨兩點，惟員工及訪客均須接種 1 劑疫苗，並使用安心出行。所有與疫苗氣泡的第一階段放寬於本周四 (4 月 29 日) 開始。

酒樓要求全體員工打針有獎金唔打停工 工會斥：停薪留職定乘機炒人？見下頁

食物及衞生局局長陳肇始表示，政府放寬防疫措施時，會以疫情及接種疫苗作為考慮。在餐飲業務，會為業界提供 4 大選項：

(1) A類食肆：沒有任何防疫措施，最多 2 人一枱；

(2) B類食肆：採取指定防疫措施，員工每兩周檢測，以指定方式記錄客人情況，最多 4 人一枱、宴會上限 20 人;

(3) C類食肆：所有員工至少完成接種 1 劑疫苗，可營業至晚上 12 時，最多 6 人一枱，宴會上限 20 人，區域內所有顧客必須使用安心出行;

(4) D類食肆：所有員工完成接種兩劑疫苗 14 天，可按處所部分範圍劃分為特定範圍 D 區，營業時間可延遲至凌晨兩時，最多 8 人一枱，宴會上限提升至 100 人，顧客必須至少完成接種 1 劑疫苗及使用安心出行; 若不能接種，則需要提交有關醫生證明;

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

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萬眾期待本地遊來臨？大澳西貢小店：旺丁不旺財見下頁

陳肇始又指，考慮到業界已經停業一段長時間，會以疫苗氣泡作基礎，有限度放寬，浴室、卡拉OK、酒吧等。若員工及訪客均接種 1 劑疫苗，並使用安心出行，可營業至凌晨兩點；酒吧每枱最多兩人、卡拉OK及派對房間，每房最多 4 人。當局亦放寬群組聚集人數限制，參與者需完成接種疫苗，其中婚禮由原本20 人提升至室內最多 50 人，室外則最多 100 人。

即將重啟新加坡旅遊氣泡 旅議會：業界恢復元氣要以年計見下頁

（最後更新：15:50）

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 廖淑瑩

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