【管理Tips】挽留員工比請過更佳？麥當勞・Bronco Billy用「136離職定律」

員工離職時有發生，但當人才被挖角公司應如何處理？運用「136離職定律」可以推測員工的離職原因，不過比起了解背後原因，挽留員工更加重要，麥當勞和日本餐飲品牌 Bronco Billy 也有一套方法留著員工。

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主管可以利用「136離職定律」可以推測員工的離職原因︰

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面對人才流失，大部分企業會再招聘其他人。據美國《財富》雜誌指，當一個員工離職後，企業聘用新人到順利上手，當中的替換成本就高達離職員工薪金的1.5 倍。有時更會產生「骨牌效應」，公司人才持續流失，容易形成負面公司文化，導致員工人心浮動、工作效率降低落。

不過台灣麥當勞也有一個方法留著員工，在 2018 年 9 月，全台近 400 間麥當勞，破天荒宣布休息一天。麥當勞表示，由於當時推出買 1 送 1 活動，造成顧客大排長龍，為體恤員工，決定暫停營業一日。這個決定的背後，對服務業經營者來說，顧客不再是上帝，拉攏員工比討好顧客更為重要。

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至日本餐飲上市公司 Bronco Billy 連鎖牛扒店，員工流失率只有 3％。秘訣是社長不但定期與年輕社員 1 對 1 面談，縮短層級間的差距。此外，每 3 個月全體員工都要與社長進行「合宿」活動，過程中，大家會討論企業理念和店鋪營運問題，讓員工感覺自己可以參與企業決策。

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