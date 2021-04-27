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【旅遊氣泡】即將重啟新加坡旅遊氣泡　旅議會：業界恢復元氣要以年計

業界頭條 13:47 2021/04/27

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政府宣布日前重啟新加坡「航空旅遊氣泡」，旅遊業議會主席黃進達表示新措施有助緩解旅遊業壓力，惟行業恢復正常仍要數以年計的時間。

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黃進達坦言旅遊業處境困難，服務尤如被冰封，業界急切盼望重啟旅遊航線，「航空旅遊氣泡」便有助緩解現時的狀態。他說：「要彌補之前的損失要經過很長的時間，想行業回復到新冠肺炎疫情之前，更要花上數以年計的時間。」

黃進達指出未來航班多寡將是旅遊業復甦的關鍵，據了解 5 月底新加坡旅行團團費高達 1.2 萬港元，較之前人頭費 3 ,000 元高逾數倍，黃進達直言團費提升是受到市場供求影響，例如整個 5 月僅有 1 班航班，團費自然高居不下，當 6 月提升到兩班航班價格便會所下降，香港有不少人都要到新加坡公幹、探親，機位緊張，有更多航班提供更多機位，團費就會回落至大家可接受的水平。

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旅遊業議會主席黃進達。

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黃進達表示：「航空旅遊氣泡是起點，希望香港未來能夠重啟本地遊、遊輪等不同的服務，讓旅遊業回復正常。他解釋：「旅行社面對的壓力非常大，我們與飲食業不同，飲食業還可以做本地市場，我們的大部份生意卻受制於是否通關。」

他又指，新冠肺炎疫情裏行家已經是各出奇謀，無薪假、停薪留職、裁員、搬鋪到租金壓力較低的地區，甚至轉型賣手信、禮品都有，但都是治標不治本。當未來重新開放更多航線，內地遊再次成團催谷人流，旅遊業才能重新振作。

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撰文 : 陳文政

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