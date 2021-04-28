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【營銷策略】美國串流平台競爭白熱化　Netflix・Disney+靠在地化吸客？

商管策略 11:05 2021/04/28

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串流平台戰場已由美國轉移至全世界，Netflix、迪士尼，甚至 HBO 計劃開始增加投資國際市場。不過要打入國際市場，仍需要了解各地的情況，而近年在地化已成為各平台進軍亞洲市場的策略。

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Netflix 今季新增用戶只有 398 萬人，其中只有 11% 來自北美地區，顯示平台在美國出現飽和。Netflix 最初以輸出美國本土內容為主，但近年開始不斷強化在地化內容製作。

Netflix 內容總監、聯席執行長 Ted Sarandos 表示，平台一開始進軍國際市場時，沒有與當地員工用當地語言製作原創內容。但現時製作的節目有約半數都在美國以外的地區。其中，Netflix 最近在日本推出 VTuber「N子」，協助宣傳當地的動畫節目，以各種方式擴大在日本的市佔率。

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至於另一對手 Disney+ 預計截至 2024 年前，將每年投資 90 億美元製作內容，其中包括 50 部海外作品。Disney+ 目前在全球超過 50 個國家提供服務，擁有超過 1 億訂戶，外媒《The Information》指出，其中約 30% 訂閱數來自印度。

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Photo：Netflix、Disney、unsplash

撰文 : 廖淑瑩

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