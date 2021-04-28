【公平咩】企業疫情業績大跌也不怕！波音・Hilton CEO照領過億薪金

新冠肺炎疫情，令不少打工仔失業，航空、旅遊等行業出現巨額虧損。不過這些行業的 CEO 的「荷包」似乎未受影響，其中飛機製造商波音（Boeing）及酒店集團希爾頓（Hilton）的 CEO 仍可獲得過千萬美元的薪金，與員工「共渡時艱」！

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據《紐約時報》報道，美國的失業率不斷上升，數百萬市民仍然要維持生計。然而，不少受新冠肺炎疫情影響最嚴重的企業中，其行政總裁卻照樣獲得高薪。報導點名，波音在 2020 年經歷最糟糕的一年，旗下 737 客機因兩次致命事故而停飛、公司宣布裁員 3 萬名員工，以及錄得約 120 億美元的虧損，但其行政總裁 David Calhoun 仍獲得約 2,110 萬美元的薪金 (約1.6億港元)。

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至於希爾頓（Hilton）去年的經營也受到重創，虧損近 7.2 億美元。但報導指，其行政總裁 Chris Nassetta 在 2020 年獲得價值 5,590 萬美元的薪金 (約4.3億港元)。另外挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）在新冠肺炎疫情下的營運幾乎停滯，造成 40 億美元損失，並解僱 20％ 員工，但公司行政總裁 Frank Del Rio 去年年薪達到 3,640 萬美元 (約2.8億港元)。

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