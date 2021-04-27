【勞工權益】無月經證明拒批生理假138次　韓亞航空前CEO遭罰款

不少女士曾受經痛困擾，有國家因而為女士設立「生理假」。南韓政府規定女員工可每月申請 1 日生理假，但韓亞航空（Asiana Airlines）前執行長（CEO）以女員工無法提供月經證明為由，拒批女員工放生理假多達 138 次，違反《勤勞基準法》規定被起訴，最終罰款 200 萬韓圜（約港幣 1.4 萬元）。

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案情指，韓亞航空前 CEO 金秀川在 2014 年 5 月至 2015 年 6 月期間，拒讓 15 名空姐放生理假達 138 次，最終在 2017 年被起訴。金秀川辯稱，女員工在臨近節日或休息日時才申請假期，惟她們未有提供月經證明而拒絕批假。

不過，金秀川的說法不被兩位法官接納，後者表示即使考慮到男女比例及工作性質，也不能成為剝奪生理假的理由。一審法官更指出，要求女員工提供月經證明是侵犯個人私隱和人權。金秀川繼而上訴，但最高法院維持原判，指判決不存在法律錯誤或誤解，因此維持原判裁罰款 200 萬韓圜。

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根據南韓《勤勞基準法》第 73 條列明，女員工每月可以申請 1 日生理假。

香港並未有法定生理假，據香港女青年商會去年調查指出，有 9 成僱員支持政府增設法定生理假期，其中有 25% 僱員指曾因月經不適請假遭僱主歧視。至於僱主方面，贊成及反對的分別有 7 成及 3 成。當中反對設立生理假的受訪僱主中，有 57% 為女性。

有僱主認為公司已提供病假，擔心增設生理假會被員工濫用，會對其他同事不公平。

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Photo：Asiana Airlines、Bidgee、pexels、Bill Abbott