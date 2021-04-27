【最後一次】K Kwong 推介! 採用德國熔噴布+香港製造 Level 3 口罩售 $35/50個起【附購買詳情】

K Kwong 之前推介的香港製口罩大獲用戶支持，今次在指定日期再有新款高質口罩發售。但注意 K Kwong 指今次是最後一次，不再加推。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

除之前採用最高級別德國熔噴布製成的 Lv3 香港製造口罩外，今次更新增十二生肖圖案口罩禮盒裝和 5 片裝圖案口罩，售價詳情可見下圖。

【其他內容】【再現激平口罩】有證書! 香港製造 Avail Level 1 口罩 超抵價 $19/50 個

▼ 點擊圖片放大 +3 +2



【其他內容】 Disney 台灣製口罩! 萊潔小熊維尼． 小飛象．反斗奇兵口罩 超可愛開賣



發售地址和時間

觀塘工業中心二期8樓K室 (地鐵D出口天橋落)

【現場只收現金或轉數快】

-4/29 (星期四) 12:00-7:00pm

-4/30 (星期五) 12:00-7:00pm

-5/1 (星期六) 12:00-3:00pm

【其他內容】 只售 $1.38/個!挑戰新低價! 韓國製 Doctor P&B KF94 四層口罩 超特價售 $69/50個起



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。