【一盒齊三款】同舟夏祭 Tie-Dye 扎染口罩 Lv3 港產售 $69 盒

▲ 同舟夏祭 Tie-Dye 扎染口罩

香港口罩廠同舟新推出夏祭 Tie-Dye 扎染口罩。



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今次同舟新上市的夏祭 Tie-Dye 扎染口罩，是針對夏天而設計。每盒會有三款扎染口設計口罩，分別為 ：彩虹染 & 靛藍染 & 幻紫染 (三個顏色各十片)。口罩支援 Level 3 規格，售價為 $69/30 個。

同舟口罩規格

- 一盒 30 個全獨立包裝

- 成人口罩 17.5cm x 9.5cm

- BFE，PFE，VFE ≥ 99%

- SGS認證 ASTM Level 3

- 香港ISO-14644 Class 8無塵間口罩工廠內生產

- 固定優質原材料供應商

- 香港製造

售價:$69

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。