【夏天更透氣】KF94+Lv3 規格! SAVEWO 3DMASK V3 超立體口罩 舒適透氣登場

香港口罩廠 SAVEWO 救世表示，即時發售 3DMASK V3 超立體口罩。



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救世 3DMASK V3 超立體口罩是廠方最新的口罩改良版，採用最舒適的物料生產，耳帶更是無痛感，並通過 KF94/Lv3 認證。此外，新版的 Breathing Resistance 呼吸阻力 < 2.4mmH2O，在夏天使用會更舒適。售價為 $149，30 片獨立包裝。

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救世口罩規格

• 採用特製6mm柔軟耳帶

• 創新Type.Cool+過濾技術，超強過濾極緻透氣

- 採用不受濕氣影響的嶄新駐極技術，能持久保持過濾效能，過濾效率有效24小時以上

• 超低呼吸阻力 Breathing Resistance< 2.4mmH2O

• ESPP順滑親性內層，呵護肌膚

• 細菌過濾效率 BFE>99.9%

• 顆粒過濾效率 PFE>99.9%

• 病毒過濾效率 VFE>99.9%

• 防止飛沫及潑濺阻擋達 160mmHg

• 符合韓國 KMOEL-2017-64 KF94 防護呼吸器標準

• 通過美國Niosh 42 CFR 84 N95 防護呼吸器過濾率及呼吸阻力測試

• 符合美國 ASTM F2100-19 Level3 醫用口罩標準

• 符合歐盟 EN14683:2019 Type IIR 醫用口罩標準

• 香港設計，香港生產

• 30片獨立包裝 、Regular 標準碼

售價 : $149



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。