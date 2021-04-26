  • 23°C
香港時間 : 2021427日 (週二) 00:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夏天更透氣】KF94+Lv3 規格! SAVEWO 3DMASK V3 超立體口罩 舒適透氣登場

行內熱話 23:59 2021/04/26

分享：

香港口罩廠 SAVEWO 救世表示，即時發售 3DMASK V3 超立體口罩。
                 
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

救世 3DMASK V3 超立體口罩是廠方最新的口罩改良版，採用最舒適的物料生產，耳帶更是無痛感，並通過 KF94/Lv3 認證。此外，新版的 Breathing Resistance 呼吸阻力 < 2.4mmH2O，在夏天使用會更舒適。售價為 $149，30 片獨立包裝。

【其他內容】 雙鐵線設計! Medicom SafeMask TailorMade 口罩特價售 $79/50個
 

    點擊圖片放大
    +3
    +2


口罩購買連結<<<

救世口罩規格

• 採用特製6mm柔軟耳帶

• 創新Type.Cool+過濾技術，超強過濾極緻透氣

- 採用不受濕氣影響的嶄新駐極技術，能持久保持過濾效能，過濾效率有效24小時以上

• 超低呼吸阻力 Breathing Resistance< 2.4mmH2O

• ESPP順滑親性內層，呵護肌膚

• 細菌過濾效率 BFE>99.9%

• 顆粒過濾效率 PFE>99.9%

• 病毒過濾效率 VFE>99.9%

• 防止飛沫及潑濺阻擋達 160mmHg

• 符合韓國 KMOEL-2017-64 KF94 防護呼吸器標準

• 通過美國Niosh 42 CFR 84 N95 防護呼吸器過濾率及呼吸阻力測試

• 符合美國 ASTM F2100-19 Level3 醫用口罩標準

• 符合歐盟 EN14683:2019 Type IIR 醫用口罩標準

• 香港設計，香港生產

• 30片獨立包裝 、Regular 標準碼

售價 : $149

【其他內容】 Disney 台灣製口罩! 萊潔小熊維尼． 小飛象．反斗奇兵口罩 超可愛開賣

【其他內容】 只售 $1.38/個!挑戰新低價! 韓國製 Doctor P&B KF94 四層口罩 超特價售 $69/50個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

雙鐵線設計! Medicom SafeMask TailorMade 口罩特價售 $79/50個
2021/04/26
雙鐵線設計! Medicom SafeMask TailorMade 口罩特價售 $79/50個
蠟筆小新 x PATPAT怪獸限定版 Level 2 口罩 DONKI 限定售 $89.9 盒
2021/04/26
蠟筆小新 x PATPAT怪獸限定版 Level 2 口罩 DONKI 限定售 $89.9 盒
平過屈臣氏! 中衛 x 哈利波特口罩限量預訂
2021/04/26
平過屈臣氏! 中衛 x 哈利波特口罩限量預訂
著數優惠 香港 口罩

下一篇文章

平過屈臣氏! 中衛 x 哈利波特口罩限量預訂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣