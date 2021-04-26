平過屈臣氏! 中衛 x 哈利波特口罩限量預訂

早前香港屈臣氏正式把台灣中衛哈利波特口罩上架，不少人都覺得其開價較高。東興大藥房則表示，以較平售價開賣口罩。



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此中衛推出的哈利波特 20 周年紀念口罩名為「入學通知」，口罩盒採用信封設計，信封面有立體凸印的火漆封蠟設計。中衛入學通知口罩採用深藍色星空為背景，再印上魔杖、課本、金探子、飛天掃帚、水晶球和巫師袍等，一盒有 30 個口罩。

早前哈利波特口罩在屈臣氏的售價為 $308，現在東興大藥房則以 $250 發售，同樣為行貨，每人最多訂 1 盒，限售 1000 盒。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。