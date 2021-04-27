數碼轉型・環保並重　建築業引入淨能系統追落後

在政策及市場推動下，香港建築業近年迎來遲來的革新，技術轉型讓行業提升效率及競爭優勢。信和集團認為地產及建造業革新，環保及數碼化應用都是未來重點。

信和集團創新部創新聯席董事楊孟璋坦言，眼見近年不同行業實施數碼轉型，本港地產行業可算是最後一批引入新科技。他指出，海外有不少科技可提升行業效率，當前挑戰是如何運用正確技術，實現想法。他舉例，2020 年初疫情發生，行業內對清潔、消毒技術需求一下子增加，而建築業對環保要求上亦有考慮。

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數碼化方面，楊孟璋指出除了最近宣布引入能源方案商 AMPD 的淨能櫃設備外，將不同感應器連接、物聯網、人工智能等技術都是發展方向。楊孟璋亦提到，信和於 2018 年成立的創意研發室 Inno Lab，正是讓不同的初創及研發人員有發揮的空間。

楊孟璋提到，5G、Wi-Fi、Lora 等物聯技術，又或是 AR（擴增實境）及 VR（虛擬實境）等混合實景應用，都在研究之列，而之前提到的淨能櫃（Enertainer），是可取代現時柴油發電機的能源儲存系統，透過本港初創 AMPD 開發的技術，該淨能櫃可接駁到城市電力系統，再持續為整個地盤供電。

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AMPD Energy 行政總裁暨聯合創辦人黃文順解釋，設備與電力公司接上，除了可持續供電不需要中途加注柴油外，更能收集電力供應數據，規劃最佳的能源策略。

據了解，信和集團於 2020 年第 4 季度已經在元朗的商業發展用地引入首部「淨能櫃」，並將於 2021 年第 1 季度引入第 2 部。楊孟璋表示，未來會考慮於旗下所有新發展項目的工地引入「淨能櫃」。

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「淨能櫃」是結合「能源」和「儲存系統」，與傳統的柴油發電機相比，體積較小，可降低達 32 倍噪音，亦減少達 85％ 的碳排放量。系統有自動充電功能，可減少因充電和維修時所帶來的停機時間。黃文順更強調，軟件是 AMPD 另一優勢，「淨能櫃」可配合物聯網技術作軟件更新及遠程通訊。黃文順表示，藉軟件將電力數據分析，可以改善工地運作流程。

談及引入潔淨能源的想法時，楊孟璋指信和集團有環保原則及抱負，雖然一般工程都會交由承建商負責，但在合作及合約制定時，都會定立原則，以今次引入「淨能櫃」為例，亦是信和向承建商提出。問及業界反應時，楊孟璋認為，在政府及多方都在推動建造業革新的情況下，承建商亦能透過引入技術而得益。

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談到業界的環保方向，楊孟璋指出，近年企業着重如 ESG 責任（E 指環境：environment、S 指社會；social、G 是公司治理；governance），環球亦是重要角色，在建築行業中， 無論是空氣、聲音皆早已有國際標準，所以由建築到落成到物業管理等，都要有所考慮。他舉例指，在物業管理上，疫情期間亦引入機械人做清潔工作。

楊孟璋亦提到，在集團的《可持續發展願景 2030》計劃上，已有部署太陽能光伏電板的想法，並於 2018 年開始安裝，又表示於 2021 年前於旗下 19 項物業及 3 間酒店的天台及外牆安裝超過 3,200 塊光伏電板，目前已安裝約 3,000 多塊。

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小結：

行業轉型中獲益 切合實際需要

傳統及工作流程複雜的建造業，本港的數碼轉型工作亦終於開始上馬，尤其是 5G 等高速網絡令物聯應用變得有實質效果。發展商、承建商及科技方案商都看在尋找最理想的應用，即使技術一早已存在，哪一種形式的部署才切合實際需要，相信還要靠在地實踐得出結果。

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