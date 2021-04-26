【疫市營商】中國吉野家1.7元任食邊爐・CEO玩抖音　食客：我們不吃這一套

日本連鎖快餐店吉野家 (Yoshinoya) 早前公布 2020 年業績，在新冠肺炎疫情下，全年虧損達 75 億日圓（約港幣 5.3 億元） 。至於代理中國及香港吉野家的合興集團，為了挽救生意，公司總裁也要進軍《抖音》，甚至推出 1.7 元人民幣任食火鍋活動，可惜乏人問津。

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合興集團行政總裁洪明基早前在《抖音》開設帳號，希望拉近與客戶的距離。他見同行海底撈早前在《微博》發起「17元吃海底撈」的活動成功，便照辨煮碗在《微博》發起「1.7元吃吉野家」，可惜再平也未能吸引顧客。貼文刊登幾天，只有 3 人回覆，令救市之路再遇挑戰。

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受新冠肺炎疫情影響，吉野家全年虧損達 75 億日圓（約港幣 5.3 億元），是兩年來再度出現虧損。公司表示，由於疫情期間不少人在家工作及上課，令餐廳客人減少，銷售額大幅下跌，即使餐廳提供外賣服務亦未能增加收入。吉野家在去年 7 月宣布關閉全球 150 間分店，當中 100 間位於日本，50 間為海外分店。

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Photo：吉野家微博