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【疫市營商】中國吉野家1.7元任食邊爐・CEO玩抖音　食客：我們不吃這一套

商管策略 18:17 2021/04/26

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日本連鎖快餐店吉野家 (Yoshinoya) 早前公布 2020 年業績，在新冠肺炎疫情下，全年虧損達 75 億日圓（約港幣 5.3 億元） 。至於代理中國及香港吉野家的合興集團，為了挽救生意，公司總裁也要進軍《抖音》，甚至推出 1.7 元人民幣任食火鍋活動，可惜乏人問津。

飲食・零售業成重災區 調查：7 成在港日企指疫情打擊業務見下頁

合興集團行政總裁洪明基早前在《抖音》開設帳號，希望拉近與客戶的距離。他見同行海底撈早前在《微博》發起「17元吃海底撈」的活動成功，便照辨煮碗在《微博》發起「1.7元吃吉野家」，可惜再平也未能吸引顧客。貼文刊登幾天，只有 3 人回覆，令救市之路再遇挑戰。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

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走簡約風更易認有利促銷 可口可樂換新包裝增購物慾見下頁

受新冠肺炎疫情影響，吉野家全年虧損達 75 億日圓（約港幣 5.3 億元），是兩年來再度出現虧損。公司表示，由於疫情期間不少人在家工作及上課，令餐廳客人減少，銷售額大幅下跌，即使餐廳提供外賣服務亦未能增加收入。吉野家在去年 7 月宣布關閉全球 150 間分店，當中 100 間位於日本，50 間為海外分店。

Tesla賣酒樽・熱褲秒斷貨！創意產品成新「吸金」模式？見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：吉野家微博

撰文 : 廖淑瑩

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