【疫市營商】趁食肆倒閉潮搶舖位開新店　壽司郎成日本疫情大贏家

日本迴轉壽司店「壽司郎」在香港大受歡迎，各間分店經常大排長龍。品牌近期疫市拓展業務，早前在東京新宿開設設有超過 200 個座位的店舖，成為品牌在日本市區中最大型分店。

每行 10 步就有 1 間 兩大原因日本炸雞店取代珍奶店【見下頁】

壽司郎新宿三丁目店除了設有多個座位，店內亦採用「非接觸」模式，顧客在取票、入座、點菜、結帳等全部不需與店員接觸。相比起其他店舖，壽司郎在疫市下仍然可以開設分店，除了品牌的業績較好、集團資金雄厚，令品牌可以制定策略應對疫情，適度關閉店舖也令到壽司郎可以在疫市下開設新分店。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +2

大阪 7-Eleven 特許經營店旁開新店對抗 打壓加盟者還是保障居民利益？【見下頁】

壽司郎繼韓國後，台灣為品牌進軍海外的第二個據點，2021 年壽司郎在日本已擁有超過 587 間店舖，分布日本全國 47 個都道府縣。2018 年 10 月至 2019 年 9 月的用餐人數約 1 億 6,000 萬人次，超過日本人口總數，營業額更高達 1,748 億日圓，品牌自 2011 年起，業績連續 10 年蟬聯迴轉壽司業界第一位。

訪日遊客大減「爆買」電器不再 象印夥中企開拓小家電市場【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：しらべぇ、スシロー