【營銷策略】擺市集・聯盟營銷　加入中式食材Gelato賣出新意

雪糕是夏天的「消暑良品」，但坊間售賣的美式雪糕加入不少添加劑。有人就利用意大利雪糕（Gelato）生產技術加入中式食材，變成新派養生雪糕，並靠兩招開拓市場。

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意里奥養生雪糕創辦人 Raymond Chow 多年前到意大利旅遊時，認識當地的雪糕師傅，加上他認為意大利雪糕美味又健康，因此想將其帶到香港及內地。之後他與意大利雪糕師傅在內地開設意大利雪糕專門店，因而投入雪糕產業。當時雪糕店的生意不錯，但最後因一些問題被迫撤出。回港後，Raymond 未有放棄他的「雪糕夢」，近年投入 7 位數資金開設廠房製作雪糕。

新冠肺炎疫情期間市集湧現，Raymond 也參加市集「試水溫」。公司在今年年初於銅鑼灣商場內開設市集，在元宵節期間賣出 300 多杯雪糕。Raymond 認為，市集除了可以節省租金之餘，也可以提高產品的銷量。

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要提高產品知名度，Raymond 亦以聯盟營銷的模式作為銷售策略。聯盟營銷是透過邀請成員加入，協助推廣其產品，當產品成功賣出後成員將獲得佣金。他表示，這種模式可以令生意額以倍數增長。

至於未來，Raymond 計劃投資至少 50 萬設置自動售賣機，在本地不同商場售賣雪糕，預期可以為公司節省約一半的人手成本。

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Photo：Philadelphia Magazine