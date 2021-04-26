AI・雲端運算效率　華為推沃土雲創計劃

華為雖在消費者業務失利在雲端運算市場加大力度。今年的華為開發者大會上，推出 6 個雲端產品，與一眾對手一樣，人工智能（AI）及雲端運算效率都是主要方向。

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由專注消費者業務，到擴展到雲端部門的華為常務董事，華為雲 CEO 、消費者業務 CEO 余承東（圖）在主題演講中宣布推出 6 項產品，包括針對容器應用的 CCE Turbo ；幫助開發者簡化流程的 CloudIDE ；基於 openGauss 的數據庫 GaussDB ；提高可信性的智能運算服務 TICS ；華為雲中文語言及視覺預訓練模型盤古大模型；最後余承東亦表示會為開發者提供多樣運算基礎軟件。

市場上的對手早進入成熟階段，而雲端運算市場服務及工具推出的速度比傳統軟件市場更快，華為要與對手較量就要加速軟件及服務能力。余承東在會上亦提到，過去 20 年華為企業市場強於交換機能力，而未來雲運算是不可逆轉的道路。

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另外，在今次大會上，華為亦宣在在 2021 年向沃土計劃 2.0 投入 2.2 億美元，發布「沃土雲創子計劃」。公司雲服務總裁張平安表示，華為雲沃土雲創計劃將花費 10 億美元，重點投放在 SaaS 和 ISV 夥伴，提供雲資源，技術和商業推廣支持，覆蓋容器/微服務、 SaaS 化、大數據、AI 、影片，以及智能邊緣等 6 大技術領域，明顯要壯大夥伴能力。

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