相信大家去旅行時，都會發現台灣和日本的車站商店林立，就像百貨公司。在車站開設店舖也有獨特模式，例如快閃剪頭店通常開在廁所旁邊、書店的書籍只以封面示人，這些策略是掌握了顧客趕時間又衝動的特性，成為車站商店賺錢的秘密。

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日本 NHK 電視台節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》最近討論車站內商店的經營策略，商家的顧客大多是趕時間的人，所以他們要想盡辦法，讓客人在短時間內完成購物。要達成這個目標，首先要商品容易拿取，以及結帳方式要順暢，而最重要的是不能讓客人花時間思考該買甚麼產品。

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例如在一般書店，通常要從書架上逐本取出，但是等車的乘客根本沒有那麼多時間，只想隨手買一本書在車上閱讀。因此車站內的書店，全部採用封面陳列的方式，令路過的顧客只要看見吸引的封面，就會形成衝動消費。

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快剪店也是車站受歡迎的店舖之一，而店舖吸引客人的地方，是在於其開店位置。大部分快剪店都會開在廁所附近，節目中的專家指出，因為廁所有鏡子，所以乘客看到頭髮，變長就會想要剪頭髮。當他們走出廁所看見旁邊有快剪店，自然會想會光顧，加上日本車站廁所旁邊的舖租比較便宜，對快剪店來說是「黃金地段」！

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