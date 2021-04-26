【救市攻略】居酒屋40秒變身拉麵店！日本食店「二刀流」模式救生意

日本新冠肺炎疫情持續，政府更第三度發布緊急事態宣言，包括東京都、大阪府、兵庫縣及京都府，措施更橫跨日本黃金周。幾天假期本應是飲食業旺季，但在疫情下不少餐廳被迫提早關門。有居酒屋為求生存，午市變成拉麵店，晚上變回居酒屋，以增加生意額。

訪日遊客大減「爆買」電器不再 象印夥中企開拓小家電市場【見下頁】

朝日電視台節目《ANN NEWS》最近報道東京江東區一間串燒居酒屋，因當地規定食店縮短營業時間，導致店舖損失近一半生意額。由於居酒屋只在晚上營業，在生意低迷的情況下，店舖也要改變經營方法。

居酒屋副店長在訪問時表示，店舖計劃以午市時段增加收入，因此想出「二刀流」模式，讓店舖在中午和晚上變成不同店舖。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

日本政府研推4天工作周 助打工仔育兒及照顧長者【見下頁】

在節目中所見，原本是居酒屋的「筑前屋」，在中午時變成售賣拉麵的「満鶏軒」。這種轉換模式看似複雜，但店員只是將居酒屋的海報收起，再換成拉麵的海報，而餐廳的電子招牌也可以由居酒屋快速變成拉麵店，整個過程只需 40 秒！

全開口罐裝啤・家庭生啤機 日本啤酒商永續宅商機【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：飲食店、ANNnewsCH