【良心僱主】日女求職不遂　KAGOME送上產品感謝超窩心

相信不少打工仔都會遇過求職失敗的情況，企業很多時只會通知結果。最近有日本女子應徵食品和蔬果汁製造商 KAGOME（カゴメ）職位時，雖然最終遭到淘汰，但對方竟向她送上一箱產品及感謝信，不少網民認為公司的行為十分窩心！

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這名女網友早前應徵 KAGOME 的職位，可惜在書面審查時遭淘汰，她原本以為事情已經結束，沒想到之後竟然收到公司一箱產品和感謝信，令她十分感動。

KAGOME 除了向這位女應徵者送上一箱產品，公司也在信中提到感謝她用心準備履歷投遞應徵，公司特地為此準備享烹調漢堡扒專用的茄汁，以及一樽蔬菜果昔，讓女子享用。女子隨後使用茄汁製作晚餐，並將包裹和信件及晚餐照片刊登在 Twitter 上，結果獲得超過 16 萬網民按讚及 2.8 萬人分享。不少網民留言指，KAGOME 的舉動，令應徵者感到窩心。

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Photo：man__man__chan@Twitter、KAGOME