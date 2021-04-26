  • 22°C
香港時間 : 2021426日 (週一) 01:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

雙鐵線設計! Medicom SafeMask TailorMade 口罩特價售 $79/50個

行內熱話 00:52 2021/04/26

分享：

福港中西大藥行正發售 Medicom SafeMask TailorMade 口罩。
              
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

店方指，Medicom SafeMask TailorMade 口罩會再次返貨。此口罩最大賣點是擁有雙鐵線設計，令口罩可更立體貼面。口罩為 Level 1 設計，有 2 種顏色供選擇 (淺粉紅 / 淺藍色)，售價原為 $110，現特價賣 $79/50個，限量 200 盒。

符合ASTM F2100 美國醫療防護標準，上下雙鐵線設計緊貼面形，罕有超舒適設計。

【其他內容】 再現激平口罩!有證書! 香港製造 Avail Level 1 口罩 超抵價 $19/50 個
 

    點擊圖片放大
    +3
    +2


口罩購買連結<<<

5 月初到貨

【其他內容】 Disney 台灣製口罩! 萊潔小熊維尼． 小飛象．反斗奇兵口罩 超可愛開賣

【其他內容】 只售 $1.38/個!挑戰新低價! 韓國製 Doctor P&B KF94 四層口罩 超特價售 $69/50個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

【限定唇膏色】告別口罩肌! 便利妥 Rouge 裸色 3D 護理口罩新登場
2021/04/25
【限定唇膏色】告別口罩肌! 便利妥 Rouge 裸色 3D 護理口罩新登場
Good Mask 門市口罩夏日優惠 購滿 $250 送 Premium 口罩一盒
2021/04/23
Good Mask 門市口罩夏日優惠 購滿 $250 送 Premium 口罩一盒
【鍾舒漫設計】LAP x Max Protect 狗狗口罩 再次開賣
2021/04/25
【鍾舒漫設計】LAP x Max Protect 狗狗口罩 再次開賣
著數優惠 網上購物 口罩

上一篇文章

蠟筆小新 x PATPAT怪獸限定版 Level 2 口罩 DONKI 限定售 $89.9 盒

下一篇文章

【鍾舒漫設計】LAP x Max Protect 狗狗口罩 再次開賣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣