雙鐵線設計! Medicom SafeMask TailorMade 口罩特價售 $79/50個

福港中西大藥行正發售 Medicom SafeMask TailorMade 口罩。



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店方指，Medicom SafeMask TailorMade 口罩會再次返貨。此口罩最大賣點是擁有雙鐵線設計，令口罩可更立體貼面。口罩為 Level 1 設計，有 2 種顏色供選擇 (淺粉紅 / 淺藍色)，售價原為 $110，現特價賣 $79/50個，限量 200 盒。

符合ASTM F2100 美國醫療防護標準，上下雙鐵線設計緊貼面形，罕有超舒適設計。

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5 月初到貨



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。