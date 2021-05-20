【鍾舒漫設計】LAP x Max Protect 狗狗口罩 少量現貨發售

LAP (Lifelong Animal Protection Charity) 表示，正發售 LAP x Max Protect 狗狗口罩。



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LAP 表示，由鍾舒漫小姐設計的 LAP x Max protect 狗狗口罩，會方少量存貨可以購買。口罩除印上可愛 狗狗圖案外，亦採用 3 種顏色的耳帶，售價為 $89/30個。除有單盒裝發售外，更設有家庭套裝以供選擇，隨套裝贈送限量版環保袋一個。

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Max Protect 口罩規格

尺寸: 175MM X 95MM 標準成人尺寸(±3mm)、145MM X 95MM 標準中童尺寸(±3mm)

通過美國 Nelson Labs ASTM 標準認証！

高效率細菌過濾 BFE / PFE >99%！

一盒 30 片



獨立包裝

香港製造！

售價 : $89



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。