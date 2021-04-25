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【限定唇膏色】告別口罩肌! 便利妥 Rouge 裸色 3D 護理口罩新登場

行內熱話 02:06 2021/04/25

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 香港口罩廠便利妥表示，新推出 Rouge 裸色 3D 護理口罩。  
             
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

便利妥表示，現時口罩全線口罩已通過刺激與皮膚致敏測試，透氣之餘，加上立體設計，可以預防口罩肌、減低皮膚敏感，也不會「整花個妝」。今次廠方新推出的限定唇膏色口罩 -  Rouge，一盒已齊兩種新口罩，包括:銀灰色和裸粉色，最適合 OL 使用。口罩售價為 $80/20個，獨立包裝。

【其他內容】 再現激平口罩!有證書! 香港製造 Avail Level 1 口罩 超抵價 $19/50 個

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

便利妥口罩規格

-香港製造

-20片/盒，獨立包裝

-一盒包含兩款顔色（銀灰色拼裸粉色），每色10片

-歐盟EN14683:2019 + AC:2019 Type IIR

-ASTM F2100-19 Level 2

-PFE/BFE/VFE ≥ 98% 

-大小：成人 16.7w x 14.3h cm

售價:$80

口罩購買連結<<<

【其他內容】 Disney 台灣製口罩! 萊潔小熊維尼． 小飛象．反斗奇兵口罩 超可愛開賣

【其他內容】 只售 $1.38/個!挑戰新低價! 韓國製 Doctor P&B KF94 四層口罩 超特價售 $69/50個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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