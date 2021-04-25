【限定唇膏色】告別口罩肌! 便利妥 Rouge 裸色 3D 護理口罩新登場

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香港口罩廠便利妥表示，新推出 Rouge 裸色 3D 護理口罩。
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便利妥表示，現時口罩全線口罩已通過刺激與皮膚致敏測試，透氣之餘，加上立體設計，可以預防口罩肌、減低皮膚敏感，也不會「整花個妝」。今次廠方新推出的限定唇膏色口罩 - Rouge，一盒已齊兩種新口罩，包括:銀灰色和裸粉色，最適合 OL 使用。口罩售價為 $80/20個，獨立包裝。
【其他內容】
便利妥口罩規格
-香港製造
-20片/盒，獨立包裝
-一盒包含兩款顔色（銀灰色拼裸粉色），每色10片
-歐盟EN14683:2019 + AC:2019 Type IIR
-ASTM F2100-19 Level 2
-PFE/BFE/VFE ≥ 98%
-大小：成人 16.7w x 14.3h cm
售價:$80
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。