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張宇人 : 應立法規定不用《安心》的食客需填正確資料 亂填紙仔要負刑責! 下星期食肆堂食會放寬

行內熱話 03:16 2021/04/24

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現時香港政府規定食肆如要做夜市堂食的話，必須讓食客用《安心出行》掃碼，或以「填紙仔」方或，記錄食客的來店時間和聯絡資料。另早前亦公布食肆「疫苗氣泡」安排。但因不時有不用《安心出行》的食客，在「紙仔」填寫錯誤資料的情況，飲食業界議員張宇人早前跟業界開會，就有業界建議政府應就在「紙仔」填寫錯誤資料的食客立法規管，並需負上刑事責任!
              
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張宇人指，如要求所有食客必須使用《安心出行》的話是有難度，但政府亦擔心如食客不用《安心出行》，在「紙仔」上亂填資料會影響防疫追蹤，所以提出作立法規管，藉以可提高阻嚇力。

此外，張宇人更透露又引述食物及衛生局指，預計下周將會公布新一輪食肆堂食放寬措施，當中包括 4 月 29 日起，如食店員工已接種第一針疫苗，食客又有使用《安心出行》的話，食肆可延長營業至凌晨 12 點，每檯食客人數限制亦可放寬至 6 人。

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撰文 : 張文啟

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