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【香港製造】圖案更可愛! H Plus the bears’ school 第二波新口罩 售 $128 盒

行內熱話 20:57 2021/04/23

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香港口罩廠  H Plus，再次推出 the bears’ school 口罩。
             
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

H Plus 表示，由於上次口罩反應熱烈，《 the bears’ school 小熊學校》再次同 H-PLUS 攜手合作，推出《小熊學校》口罩第二彈。今次新口罩採用全新圖案設計，一共有 4 款，包括:返學小熊（淺粉橙）、落雨小熊（淺藍）、生日小熊（淺粉紅）和運動小熊（淺黃）。口罩每盒一款圖案，30 片獨立包裝售 $128。

H Plus 口罩規格

-100%香港製造

-細菌過濾效率 (BFE) > 99%

-微粒過濾效率 (PFE) > 99%

-病毒過濾效率 (VFE) > 99%

-達ASTM Level 3

-每盒三十個獨立包裝

-尺寸：175mm x 95mm(±3mm)

售價:$128

【其他內容】 再現激平口罩!有證書! 香港製造 Avail Level 1 口罩 超抵價 $19/50 個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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