【疫市直擊】萬眾期待本地遊來臨？大澳西貢小店：旺丁不旺財

新冠肺炎疫情影響未能出國旅行，立法會旅遊界議員姚思榮在電台節目指，料本地遊可於 5 月復辦，適逢假日約三五知已到離島區一日遊，有大澳商戶反映本地遊復辦作用不大。

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大澳「威尼斯特色小食酒樓」的負責人曾貴生表示：「現時包括內地、甚麼地方都不能去，不少人到大澳及大嶼山消遺，但人流多不代表生意好，人流多數光顧街邊小食，全聚集於街邊。政府實施本地遊作用不大，因政府防疫措施管制多，4 人一枱限聚令及員工接種疫苗等限制影響生意『旺丁不旺財』，始終酒樓要 8 至 9 人一枱才可維持收入。」

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西貢「許姑娘家鄉茶粿店」東主許細玲表示：「新冠肺炎疫情前本地旅行社派旅遊巴到西貢區逗留半小時，大約下午 1 時載走旅客，現時沒有遊客，但本身沒有跟旅行社合作。」她又指，茶粿店只在周六、日開店，一向靠口碑做熟客生意，觀察到假期很多行山客，經西貢乘船到橋咀島，下午約 3 時最多行山客，5 時後小巴站開始多人。

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她又指：「我不計較生意多少，加上夏天茶粿降低受歡迎程度，故產量不多，減產 2 至 3 爐（1 爐約 100 個）。現時周末與親戚分工製作茶粿，因他們平日上班不是『等錢開飯』，所以開店是『換票性質』。」

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