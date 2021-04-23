【救市攻略】全開口罐裝啤・家庭生啤機　日本啤酒商永續宅商機

在新冠肺炎疫情下，市民留在家中的時間較長，不時會「啤一啤」。日本各大啤酒商看準疫情下的「宅商機」，推出家庭啤酒機租用及全開口罐裝啤酒，令顧客在家也能享受生啤。

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朝日啤酒（Asahi）早前推出罐裝啤酒「Asahi Super Dry生啤酒杯罐」，啤酒採用全開口設計可以產生更多細緻綿密的泡沫，令顧客安坐家中也能有喝生啤的感覺。但產品開賣首兩日已超越公司原本預計的 1 個月銷量，更被炒至 1 萬日圓（約港幣 719 元）。雖然新產品能夠刺激銷量，但朝日啤酒早前宣布，由於銷量遠超預期，決定暫停出貨。

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至於另一日本啤酒品牌麒麟（KIRIN），今年 3 月推出定期將生啤酒送到顧客府上的 Home Tap 服務。公司會免費借出專用啤酒機，然後把生啤酒裝入 1 公升的容器內，每個月送貨兩次。公司每個月會準備精釀啤酒等 4 款啤酒，供顧客選擇。

Home Tap 服務每月含稅價格為 8,250 日圓（約港幣 593 元）起。啤酒機有保冷功能，用家將啤酒容器裝上後，在開栓後能夠維持新鮮狀態 48 小時。

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Photo：Asahi、KIRIN