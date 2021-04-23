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【疫市營商】飲食・零售業成重災區　調查：7 成在港日企指疫情打擊業務

商管策略 17:04 2021/04/23

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新冠肺炎疫情打擊本地營商環境。日本駐香港總領事館、日本貿易振興機構（香港）及香港日本人商工會議所日前發表《2021 年香港營商環境調查》，發現有近 7 成在港日企指疫情令業務倒退，其中飲食及零售業成重災區。

旅遊業未復甦中小企當災！日央行：飲食住宿業債務違約數量急增見下頁

調查訪問了 632 間企業，包括零售、飲食、金融、運輸等 10 個行業。當中有 47.3% 的企業指，今年 1 月至 3 月經營表現跟去年同期未有太大變化，認為業務有改善的企業則有 26.1% 。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

政府補助續命・關小品牌店 吉野家用在家用餐新常態抗疫見下頁

雖然在港日企的經營表現與去年未有太大變化，但有近 74.4% 的企業認為，業務倒退的因素與新冠肺炎疫情有關，認為與中國經濟情況有關的則有 12.2% 。至於日企未來業務的期望，有 28.8% 認為今年 4 月至 6 月比去年同期有改善，58.1% 認為沒有變化;

酒樓要求全體員工打針有獎金唔打停工 工會斥：停薪留職定乘機炒人？見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：unsplash

撰文 : 廖淑瑩

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