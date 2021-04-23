【疫市營商】飲食・零售業成重災區　調查：7 成在港日企指疫情打擊業務

新冠肺炎疫情打擊本地營商環境。日本駐香港總領事館、日本貿易振興機構（香港）及香港日本人商工會議所日前發表《2021 年香港營商環境調查》，發現有近 7 成在港日企指疫情令業務倒退，其中飲食及零售業成重災區。

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調查訪問了 632 間企業，包括零售、飲食、金融、運輸等 10 個行業。當中有 47.3% 的企業指，今年 1 月至 3 月經營表現跟去年同期未有太大變化，認為業務有改善的企業則有 26.1% 。

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雖然在港日企的經營表現與去年未有太大變化，但有近 74.4% 的企業認為，業務倒退的因素與新冠肺炎疫情有關，認為與中國經濟情況有關的則有 12.2% 。至於日企未來業務的期望，有 28.8% 認為今年 4 月至 6 月比去年同期有改善，58.1% 認為沒有變化;

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