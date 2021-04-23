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【一盒齊五色】Protector 加推 Daily Resort 型色口罩 Level 3 中/細碼新鮮應市

業界頭條 16:44 2021/04/23

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 口罩廠 Protector 新推出的 Daily Resort 型色口罩，特別提供中/細碼。
             
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

為解決小臉用戶和中童的需要，Protector 新的 Daily Resort 型色口罩特別提供中/細碼口罩，尺寸分別為  16.5 x 9.5 cm 和 14.5 x 9.5 cm，令用戶可以戴得更貼面。Daily Resort 口罩一盒有 5 色，包括 : buttercream, a cream yellow（奶油黃）、sage, a pastel green（鼠尾綠）、haze, a grey purple（迷迭紫）、twist, a russet pink （棗泥紅）、dawn,a rich mulberry（日出紅），而且用色十分型格。

口罩仍是支援 3E>99% 和 Level 3，一盒 30 個獨立包裝售 $150。

【其他內容】 再現激平口罩!有證書! 香港製造 Avail Level 1 口罩 超抵價 $19/50 個
 

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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