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【創業活動】疫情無礙投資初創　StartmeupHK 創業節 5 月網上舉行

業界頭條 16:06 2021/04/23

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香港創業節（StartmeupHK）今年再度移到網上舉行。投資推廣署署長傅仲森表示，並未看到證據新冠肺炎疫情及政府因素影響投資者對香港的信心，而本港的初創企業有 25％ 創辦人都是海外或中國內地人士。

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傅仲森今日（４ 月 23 日）宣布由投資推廣署主辦的 StartmeupHK 創業節將於 5 月 24 日至 28 日在網上舉行，全球人士都可免費報名及參與創業節期間舉行的主題演講。今年的創業節共有 14 個主要活動在不同時間舉行。

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投資推廣署署長傅仲森指，香港的投資情況並無改變。

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問到新冠肺炎疫情及政治因素有否影響投資者的想法時，傅仲森表示沒有證據顯示資金流走，有公司受創，亦有公司希望取得增長，他認為每年都會有公司退場或加入，情況並無改變。

談到今屆 StartmeupHK，傅仲森表示， 25％ 本港初創的創辦人來自海外，亦可讓本地與外地初創更多合作機會，而活動轉為網上虛擬進行，好處是可更廣泛接觸更多人。

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 彭振濠

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