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【數碼轉型】押注 AI ・混合雲　IBM：多數企業未轉型

數碼轉型 14:56 2021/05/17

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市場調查機構 IDC 指出未來 3 年全球數碼轉型總支出將達 7.4 萬億美元，提出以混合雲（Hybrid Cloud）與人工智能（AI）為技術主線，已經是 IBM 在業務轉型過程中最明確的訊息。

AI・雲端運算效率　華為推沃土雲創計劃見下頁

IBM 主席兼行政總裁（CEO）Arvind Krishna 指出，2020 年屬歷史上首次，當全球經濟下行時，數碼轉型相關科技支出反而錄得增長。他表示該公司早已建立成熟的混合雲平台技術，讓企業架設關鍵與純雲端（Native Cloud）應用，以至強化邊緣運算（Edge Computing）框架。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

IBM 主席兼 CEO Arvind Krishna。

打通多重雲端管理　業界求技術轉型見下頁

Krishna 指出，IBM 已投入大量資源於 AI 相關科技與建立相關的應用生態系統。IBM 除了早前除了宣布重返晶片生產市場，推出全球首個 2 納米處理器外，IBM Research 更推出「Project CodeNet」開源數據庫計劃，提供超過 1,400 萬個相關程式碼，涉及 5 億原始碼行數與 55 個程式語言，希望藉此推動企業由舊式編程方式，轉型到相對現代化的架構與思維，讓 AI 融入本身的營運生態系統內。

疫情未完中小企拓展難　善用科技箍舊客比撈新客更實際見下頁

IBM 同期亦推另一個互動式 AI 工具「Watson Orchestrate」，功能可直接接入包括 Salesforce.com、SAP 與 Workday 在內的 CRM 雲端平台，用戶只需如常使用日常的文字通訊與數據處理工具，「Watson Orchestrate」即可協助安排會議與製作計畫書等工作，提升不同員工的生產力，過程毋須任何科技知識。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：何志衡

撰文 : 陳裕邦

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