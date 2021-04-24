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【SME學堂】Netflix・Apple都用！森永靠ASMR「咬雪條聲」銷量增3倍

商管策略 14:07 2021/04/24

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靠一段「咬雪條」的廣告，就讓日本食品商森永的產品銷量大增 3 倍？原來廣告是透過 ASMR（自主性感官經絡反應）形式，刺激人的視、聽、嗅覺等知覺，讓消費者記著廣告，對品牌產生好感，這種方式就連 Netflix、Apple 都有使用。

愈怪食客愈受落？薯片長賣長有靠「創新口味」見下頁

消費者對市場上各類型廣告，逐漸習以為常，愈來愈難增加注意力。品牌在製作廣告時，多半是「先決定視覺、再配搭音樂和聲音」，廣告的重點還停留在單純的視覺溝通，沒有進一步思考消費者到底「聽到了甚麼」和「記住了甚麼」。透過 ASMR 行銷廣告，更能讓消費者重新認識、記著品牌，或衍伸新商機。以現時的拍攝、錄音設備都已有一定水準，能錄製非常細微的聲音，更能強化 ASMR 的效果，聽感更明顯。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

視覺享受已不是食品吸引甚至暢銷的保證。

致敬還是「剽竊」？KFC口號招牌融入同行有錢齊齊搵見下頁

Netflix 在 2015 年上架的節目《家有壁爐》(Fire Place For Your Home) 突然爆紅，1 小時的影片只拍攝著火爐的火光，和柴火發出的劈啪聲，全程無對白。觀眾卻因為火舌的舞動、木柴發出的劈啪聲，感到治癒。節目爆紅後，平台甚至推出「4K樺木版」，吸引更多人觀賞。

至於科技品牌蘋果（Apple）也跟上 ASMR 熱潮，品牌在 2019 年推出 4 段 ASMR 影片，包括木匠打磨、耳邊細語、雨滴打在不同物體上、行走叢林腳下摩擦的沙沙聲。利用拍攝環境白噪音，讓觀眾身心放鬆，並藉此強調 iPhone XS 與 iPhone XS Max 在收音、錄影畫質時的表現。

Tesla賣酒樽・熱褲秒斷貨！創意產品成新「吸金」模式？見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Moviecollectionjp

撰文 : 廖淑瑩

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