【5G商機】行業經濟增長動力　5G 高速網絡應用來臨（下）

上文說到，5G 全球陸續推出市場，網絡應用模式迅速改變，更有說網絡會成為如電力般重要的資源，這亦讓一直以來的 CSP（通訊技術供應商）面對經營及革新挑戰。網絡科技發展，4G 及 5G 等無綫通訊發展更舉足輕重，營運商要開源節流之餘，更要顧及網絡基建維持服務水平。

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企業及機構組織經歷 1 年營運挑戰，或多或少面對過事故及突發事件，更多誘因考慮引入新技術提升網絡技術，例如：機器學習、人工智能（AI）、邊緣運算、物聯網、雲端服務、虛擬化或軟件定義網絡等技術，以應付未來多變的網絡環境。

技術廠商在新冠肺炎疫情初期經歷銷售難關，客戶不知所措。但科技行業向來反應迅速，由實體會議轉型上網、到藉新技術推陳出新以配合市場需要。無可否認，幫助不少行業與個人適應環境改變，當中如虛擬專屬網絡（VPN）、多重身份驗證、虛擬桌面以及統一通訊等技術協助下，網絡應用增加。

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此情勢也加重了對服務供應商基建負擔，亦令到年前廠商開始倡導的網絡邊緣應用再度升温；邊緣運算正正亦跟 5G 及高速網絡發展有着不可分割的關係。

對網絡速度需求最關切的，就要數物聯網、雲端及邊緣應用。物聯方面，根據 Nemertes Research 報告指出，在 2020 年超過 46％ 的物聯網項目完全部署，比 2019 年的 7％ 大幅增加。由 Vodafone 發表的 IoT Spotlight 2020 報告亦提到，73％ 的已成功部署 IoT 的用戶相信該技術可為公司帶來可觀的投資回報率。

雲端服務則與外判科技服務相似。雲端服務除了數據中心外，近年如：網絡保安、私人專屬網絡，以至傳統的通訊服務，皆可放到雲上。不同服務亦是透過網絡供應商連綫，直接將自家網絡營運，甚至管理都外判，正好為企業自家網絡管理提供彈性方案。

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近年更有企業或組織採用多雲架構，為服務提供後備選項，避免出現服務中斷，這些狀況在 2020 年疫情期間偶有發生，多雲端應用可亦分散對自家數據中心的壓力，但卻同時令壓力轉向網絡，甚至乎公用網絡、私人專屬網絡上，這亦構成 2020 年起企業新的網絡保安考量因素。

IT 管理方案商 Flexera 去年 5 月發表的 2020 年雲狀態報告指，57％企業及機構已將其雲使用規劃定為首要任務。雲服務令開支模式改變，所以 Flexera 報告亦指，企業在雲端上的平均支出，會比原先預算多 23％，估計在 2021 年會進一步增加到 47％。網絡壓力在疫後或會稍為下調，但新常態已形成，網絡方案商思科就預期到 2022 年，網絡流量會達 4.8 Zettabytes。

後新冠肺炎疫情時代，科技作為全球經濟發展的角色更加凸顯。據世界經濟論壇報告（WEF）估計，2022 年網頁瀏覽量會是現時的 1 倍，手機互聯網用戶到 2025 年會達 50 億。疫後的生活或多或少已成習慣：網上購物、娛樂及工作已不可一下子回到從前模式，其角色變得重要。技術方案商亦了解自家的重要性，經營部署上亦有所改變，一直以來強調科技就如水電供應的想法正式成立。

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邊緣運算則因為對運算需求甚大的人工智能及機器學習而冒起，加上市場對網絡管理自動化等要求出現，因此除了企業客戶，其實網絡服務供應商早已採用相關技術應付突發用戶流量變化，所以 5G 及不同的新常態應用普及，為用戶提供後疫情時代的新模式，亦但為供應商帶來基建挑戰。

去年初在不少國家亦有發生，因新冠肺炎疫情下流量需求突然增加，令服務供應商以限制用戶上網速度或指定時間、限制不同應用的用量等措施。市場亦預期，在 5G 高速服務時代來臨，再加上人工智能及網絡自動化等相關技術持續獲採用，令服務供應商在制定策略時更具效率，有效管好核心網及網絡邊緣。

總結：

全面高速 5G 網絡大時代

新冠肺炎疫後的通訊技術發展已跟預期大有不同，5G 的角色亦有所改變，由最初只提升用戶上網體驗，到更多無人操控及自動化技術研究，亦加速不同方向的應用思維。

但與此同時，不少行業面對經營困難、開支緊絀，在科技投資要如何取捨， 值得企業深思熟慮。這亦是為何過去 １ 年，有科技企業仍取得增長，亦有企業面對困難。科技基建前期從來是資本投入多於收成，所以 5G 及高速網絡技術上，如何判斷方向正是企業日後成敗關鍵。

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