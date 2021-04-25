【5G商機】行業經濟增長動力　5G 高速網絡應用來臨（下）

下一篇文章
【數碼轉型】打通多重雲端管理 業界求技術轉型
上文說到，5G 全球陸續推出市場，網絡應用模式迅速改變，更有說網絡會成為如電力般重要的資源，這亦讓一直以來的 CSP（通訊技術供應商）面對經營及革新挑戰。網絡科技發展，4G 及 5G 等無綫通訊發展更舉足輕重，營運商要開源節流之餘，更要顧及網絡基建維持服務水平。
IoT 家居產品疫情難熱賣 開快閃檔促銷鎖定高消費客戶【見下頁】
企業及機構組織經歷 1 年營運挑戰，或多或少面對過事故及突發事件，更多誘因考慮引入新技術提升網絡技術，例如：機器學習、人工智能（AI）、邊緣運算、物聯網、雲端服務、虛擬化或軟件定義網絡等技術，以應付未來多變的網絡環境。
技術廠商在新冠肺炎疫情初期經歷銷售難關，客戶不知所措。但科技行業向來反應迅速，由實體會議轉型上網、到藉新技術推陳出新以配合市場需要。無可否認，幫助不少行業與個人適應環境改變，當中如虛擬專屬網絡（VPN）、多重身份驗證、虛擬桌面以及統一通訊等技術協助下，網絡應用增加。
【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款 廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁】
針對垂直行業應用 香港電訊 5G SA 車聯網測試【見下頁】
此情勢也加重了對服務供應商基建負擔，亦令到年前廠商開始倡導的網絡邊緣應用再度升温；邊緣運算正正亦跟 5G 及高速網絡發展有着不可分割的關係。
對網絡速度需求最關切的，就要數物聯網、雲端及邊緣應用。物聯方面，根據 Nemertes Research 報告指出，在 2020 年超過 46％ 的物聯網項目完全部署，比 2019 年的 7％ 大幅增加。由 Vodafone 發表的 IoT Spotlight 2020 報告亦提到，73％ 的已成功部署 IoT 的用戶相信該技術可為公司帶來可觀的投資回報率。
雲端服務則與外判科技服務相似。雲端服務除了數據中心外，近年如：網絡保安、私人專屬網絡，以至傳統的通訊服務，皆可放到雲上。不同服務亦是透過網絡供應商連綫，直接將自家網絡營運，甚至管理都外判，正好為企業自家網絡管理提供彈性方案。
技術表現對版 逾萬億 5G 產業謀價值升級【見下頁】
近年更有企業或組織採用多雲架構，為服務提供後備選項，避免出現服務中斷，這些狀況在 2020 年疫情期間偶有發生，多雲端應用可亦分散對自家數據中心的壓力，但卻同時令壓力轉向網絡，甚至乎公用網絡、私人專屬網絡上，這亦構成 2020 年起企業新的網絡保安考量因素。
IT 管理方案商 Flexera 去年 5 月發表的 2020 年雲狀態報告指，57％企業及機構已將其雲使用規劃定為首要任務。雲服務令開支模式改變，所以 Flexera 報告亦指，企業在雲端上的平均支出，會比原先預算多 23％，估計在 2021 年會進一步增加到 47％。網絡壓力在疫後或會稍為下調，但新常態已形成，網絡方案商思科就預期到 2022 年，網絡流量會達 4.8 Zettabytes。
後新冠肺炎疫情時代，科技作為全球經濟發展的角色更加凸顯。據世界經濟論壇報告（WEF）估計，2022 年網頁瀏覽量會是現時的 1 倍，手機互聯網用戶到 2025 年會達 50 億。疫後的生活或多或少已成習慣：網上購物、娛樂及工作已不可一下子回到從前模式，其角色變得重要。技術方案商亦了解自家的重要性，經營部署上亦有所改變，一直以來強調科技就如水電供應的想法正式成立。
業務案例增加 電訊商5G收入將達28,000億元【見下頁】
邊緣運算則因為對運算需求甚大的人工智能及機器學習而冒起，加上市場對網絡管理自動化等要求出現，因此除了企業客戶，其實網絡服務供應商早已採用相關技術應付突發用戶流量變化，所以 5G 及不同的新常態應用普及，為用戶提供後疫情時代的新模式，亦但為供應商帶來基建挑戰。
去年初在不少國家亦有發生，因新冠肺炎疫情下流量需求突然增加，令服務供應商以限制用戶上網速度或指定時間、限制不同應用的用量等措施。市場亦預期，在 5G 高速服務時代來臨，再加上人工智能及網絡自動化等相關技術持續獲採用，令服務供應商在制定策略時更具效率，有效管好核心網及網絡邊緣。
總結：
全面高速 5G 網絡大時代
新冠肺炎疫後的通訊技術發展已跟預期大有不同，5G 的角色亦有所改變，由最初只提升用戶上網體驗，到更多無人操控及自動化技術研究，亦加速不同方向的應用思維。
但與此同時，不少行業面對經營困難、開支緊絀，在科技投資要如何取捨， 值得企業深思熟慮。這亦是為何過去 １ 年，有科技企業仍取得增長，亦有企業面對困難。科技基建前期從來是資本投入多於收成，所以 5G 及高速網絡技術上，如何判斷方向正是企業日後成敗關鍵。
政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！
一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark
盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】
撰文 : 彭振濠