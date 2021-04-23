【5G商機】挑戰通訊服務基建　5G 高速網絡應用來臨（上）

2020 年全球經歷重大震撼，惟科技發展從未停頓。5G 全球陸續推出市場，網絡應用模式迅速改變，更有說網絡會成為如電力般重要的資源，這亦讓一直以來的通訊技術供應商（Communication Service Provider；CSP）面對經營及革新挑戰。網絡科技發展，無綫通訊包括 4G 及 5G 發展更舉足輕重，營運商要開源節流之餘，更要顧及網絡基建維持服務水平。

企業、組織以至個人用戶在 2020 年皆對生活有新看法，就像經歷大病一場，有倒下來、有經歷過，同時也成長了。電訊行業在 2019 年準備充足迎接 5G 來臨；事隔 1 年，整個企業網絡及科技服務行業，已有不同面貌。但觀乎 5G 的步代，似乎未有改變，反而有更多可能。

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5G 對大眾而言只是接入點，就如傳統的寬頻上網，接入速度不斷提升，及後重點的科技應用模式改變才是推動革新的來源；例如藉雲交付應用，令網絡需求一下子增加。

多份市場報告都指出，單是去年 3 月至 5 月內，網絡頻寬用量就增長 30％ 至 50％ 之多。到 2020 年 9 月，網絡頻寬應用比 2019 年同期增長平均 30％。以疫情最嚴的美國為例，由去年 2 月到 9 月，當地網上串流影片用戶數增長 30％，VPN 端點同期增加了 23％。

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據國際電訊聯盟（ITU）發表報告指出，對 2020 年新冠肺炎全球大流行期間作出測量，互聯網流量在疫情初期出現速度減慢，而各個主要國家及地區，全球的國際網絡使用量增長 38％。而使用率最高的地區是亞太地，每秒超過 300TB，其次是歐洲超過每秒超過 150TB，美洲則是每秒超過 140TB，數字驚人。其中發展中國家國際頻寬使用量的增長更超過了發達國家，可見疫情加速了發展國家的互聯網應用，但亦同時為服務供應商以至全球互聯網造成壓力。

網絡應用流量急增

已知的是在家工作及教學應用，是令全球網絡頻寬應用增加的原因，加上網絡娛樂等加速、雲端服務的遷移等、都對市場構成新的拉力。市場分析機構 Doyle Research 指出，每年環球企業及公共機構在網絡投入上接近 500 億美元，當中又以太網交換機開支佔較大比重，一般超過 200 億美元；網絡保安佔 140 億美元，無綫網絡則為 50 億美元，而 WAN 及近年發展迅速的軟件交付方案則佔約 50 億美元。

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5G 投資方面，分析機構 Gartner 指出，於 2020年 5G 網絡基建投資佔整個無綫基建市場的 21.3％，而全球 5G 網絡基礎設施市場收入達到 81 億美元。雖然於 2020 年，無綫基礎設施總收入下降 4.4％，至 381 億美元。但通訊服務提供商（CSP）對 5G 網絡基礎設施的投資，已由 2019 年佔無綫基礎設施總收入的 10.4％，升至 2020 年的 21.3％。

可以預期，在網絡流量增加模式改變下，思科（Cisco）、HPE 旗下的 Aruba、Extreme Networks、Juniper Networks 和 Arista Networks 等一眾網絡巨頭皆會受惠；而至於亞太市場方面，華為、H3C 等亦會相繼受惠。

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Gartner 高級研究總監 Kosei Takiishi 在報告中提到，前期的 5G 用戶會推動服務應商之間的競爭；政府及監管機構正亦積極推動流動網絡的發展，希望藉 5G 流動網絡，成為各行業及經濟增長的推動力。

有市場分析指，服務供應商每年在網絡硬件和軟件上的支出總數更會超過 800 億美元，其中項目包括：用於邊緣和核心、光纖、路由、交換和網絡安全等範疇，以支援 4G 及剛推出的 5G 無綫服務。市場預期在 5G 剛開展時，電訊商的投入更會持續增加，受惠廠商有思科、愛立信（Ericsson）、華為、Juniper Networks、三星（Samsung）、諾基亞（Nokia）和中興通訊。

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