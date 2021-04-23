【疫市營商】名創優品再推子品牌　開專門店賣花色口罩吸年輕客

零售品牌名創優品（Miniso）近年不斷推出子品牌，近日就在廣州開設口罩專門店，售賣不同款式的卡通人物口罩，吸引年輕顧客。

店內售賣的口罩款式接近 90 種，主要分為：潮流列、IP 聯名（如：Sanrio）以及兒童 3 大系列。在口罩供應飽和時候開設專門店，需要改善口罩的生產技術，提高口罩生產的自動化程度，來降低其生產成本。

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供應鏈方面，名創優品有其優勢。品牌在開業初期不斷強調其以「工廠直達門店」的模式，能夠大幅壓縮履單時長，同時加快庫存周轉及降低成本。

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名創優品近幾年不斷推出子品牌。去年 1 月，名創優品母企賽曼集團推出彩妝集合店品牌 WOW COLOUR，去年年底又推出潮流玩具店 TOP TOY。品牌透過推出新品牌和門店，來維持整個公司經營模式和業績表現；截至 2020 年 12 月 31 日，名創優品季度收入同比下跌 18.1%，至 22.97 億元人民幣。

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Photo：Shutterstock、Taobao、MINISO