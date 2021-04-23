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街邊自取更方便？Walmart 自動取貨機光榮引退

商管策略 18:30 2021/04/23

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美國零售商沃爾瑪（Walmart）早幾年在全美過千間分店設置自動取貨機，顧客在網上落單後，即可在店內取貨。自動取貨機推出初期，曾引起轟動。但在新冠肺炎疫情下，街邊自取（Curbside pickup）興起，導致公司決定淘汰 1,500 部自動取貨機。

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新冠肺炎疫情期間，街邊自取服務逐漸興起，令自取店需求大減。公司在過去 1 年陸續拆除或關閉店內的自動取貨機，自動化服務公司 Bell & Howell 執行長 Larry Blue 指，沃爾瑪目前已關閉 1,300 部自動取貨機。

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據悉，沃爾瑪高層認為顧客可從其他渠道取貨，在店內取貨的意義不大，計劃以不同方式使用取貨機。沃爾瑪的自動取貨機當接到網上定單後，店員會將訂購商品放入機內，等顧客收到訊息後到店領取。近年，沃爾瑪不斷發展網購的街邊自取及送貨上門的業務，兩項服務在疫情期間受到消費者的歡迎。

沃爾瑪除了擴大服務範圍，還增加非雜貨商品的種類。

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Photo：Walmart

撰文 : 廖淑瑩

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