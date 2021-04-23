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Disney 台灣製口罩! 萊潔小熊維尼． 小飛象．反斗奇兵口罩 超可愛開賣

行內熱話 02:47 2021/04/23

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雖然香港製的口罩已印上不少卡通人物，包括 Hello Kitty 等，但採用 Disney 卡通人物的口罩，卻未有出現。不過台灣的口罩廠萊潔卻跟  Disney 聯乘推出卡通口罩。
             
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

網店 barbiebox 正發售一系列台灣萊潔推出的 Disney 口罩，當中包括新推出的小熊維尼，另有小飛象和兩款反斗奇兵口罩 ，包括: 三眼仔夜空和勞蘇火腿款。4 款  Disney 口罩皆是成人尺寸，一盒 20 個裝，售價皆為 $198。注意口罩需要 2 星期才發貨。

【其他內容】 【只售 $1.38/個】挑戰新低價! 韓國製 Doctor P&B KF94 四層口罩 超特價售 $69/50個起

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【其他內容】 【再現激平口罩】有證書! 香港製造 Avail Level 1 口罩 超抵價 $19/50 個

【其他內容】  台灣瘋搶!中衛哈利波特魔幻型格特別版口罩 香港屈臣氏有行貨賣啦!

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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