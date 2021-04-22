【返工必用】低調型格! WILSON TECH 上班一族口罩新登場

香港口罩廠 WILSON TECH 正發售上班一族口罩。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

WILSON TECH 新推出「上班一族」系列口罩，口罩設計針對著西裝的打工仔而設，既斯文專業，又大方型格。上班一族口罩現有 2 款:藍寶鑽石和啡紅菱格。上班一族口罩只在 WILSON TECH 門市發售。



WILSON TECH口罩規格



-10個相同款式一盒出售

-成人(175mm x 95 mm)

-中童(145mm x 95mm)

-獨立包裝

-ASTM F2100 LV3

-香港設計 香港製造



【其他內容】 【只售 $1.38/個】挑戰新低價! 韓國製 Doctor P&B KF94 四層口罩 超特價售 $69/50個起



【其他內容】 【再現激平口罩】有證書! 香港製造 Avail Level 1 口罩 超抵價 $19/50 個

【其他內容】 台灣瘋搶!中衛哈利波特魔幻型格特別版口罩 香港屈臣氏有行貨賣啦!



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。