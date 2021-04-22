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【返工必用】低調型格! WILSON TECH 上班一族口罩新登場

行內熱話 20:47 2021/04/22

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香港口罩廠 WILSON TECH 正發售上班一族口罩。
            
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

WILSON TECH  新推出「上班一族」系列口罩，口罩設計針對著西裝的打工仔而設，既斯文專業，又大方型格。上班一族口罩現有 2 款:藍寶鑽石和啡紅菱格。上班一族口罩只在 WILSON TECH 門市發售。

WILSON TECH口罩規格

-10個相同款式一盒出售
-成人(175mm x 95 mm)
-中童(145mm x 95mm)
-獨立包裝
-ASTM F2100 LV3
-香港設計　香港製造

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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