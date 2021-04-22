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高防護幼兒口罩! SAVEWO 3DBEAR 救世立體啤幼兒口罩月底面世

行內熱話 20:20 2021/04/22

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香港口罩廠 SAVEWO 表示，即將推出 SAVEWO 3DBEAR 救世立體啤幼兒防護口罩。
            
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

SAVEWO 表示，6-24 月寶寶適用的 SAVEWO 3DBEAR 救世立體啤幼兒防護口罩從意念到正式量產，經歷多前後開發共 6 個月的時間，而口罩將於 4 月 30 日正式上市！

SAVEWO 指，3DBEAR 救世立體啤幼兒防護口罩花費了 6 個月的時間研發設計，不斷打辦給 BB 實測改良，重複直至現在的專利剪裁，能不含鼻樑條加固的情況下，依然能夠密合幼兒嘴面形，加上底層採用抗菌物料，令寶寶可以安全又舒適地佩帶口罩。暫時廠方未公布 3DBEAR 口罩的售價。

【其他內容】 【只售 $1.38/個】挑戰新低價! 韓國製 Doctor P&B KF94 四層口罩 超特價售 $69/50個起

    點擊圖片放大


【其他內容】賣兩毫一個! 平過疫前價蝕大本!? 香港製造 99% 過濾口罩 勁劈價 $9/50個 

【其他內容】 【附購買連結】台灣瘋搶!中衛哈利波特魔幻型格特別版口罩 香港屈臣氏有行貨賣啦!

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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