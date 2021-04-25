創業奇情之「聰明笨伯」

城中名人：「創業成功不只是講堅持，而是要有方法。」他正出席電台直播節目，首次打開心扉直接和聽眾對話。有聽眾問他最慘痛的創業經歷，他說當日用錯了方法，犯了自視過高的毛病，更差點客死異鄉。

城中名人勸喻聽眾不要和太高智商的夥伴交手，在旁的主持人唯唯喏喏，城中名人開始說出他當上「蠢材中的蠢材！」的一段悲慘經歷。那年他還是一間電子產品生產廠商，每年研發多款新產品給外國客戶挑選，然後以貼牌模式銷售海外，賺取微薄的生產利潤。

疫情無礙投資初創 StartmeupHK 創業節 5 月網上舉行【見下頁】

當年由工廠自家開發及生產的電子相架非常暢銷，城中名人有時也會慨嘆猶太買家「食水太深」，導致工廠利潤偏低，他腦海曾經閃過按標籤直接聯絡美國客戶。城中名人已記不起是他主動還是美方邀約會面，他只知道在紐約酒店內同時見到猶太買家出現。城中名人被指控違背商業道德，他心裏一慌，對方開出懲罰性的條件也悉數答應，包括取消訂金及延長付款期限。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

創業奇情之「天才兒童」【見下頁】

事後城中名人賖貨到美國，誰知貨到後猶太買家又以各種理由要求減價，最後雙方拉倒，他決定將貨物在美國入倉後再自行找買家。這次他不再相信猶太買家提供的標籤，遂直接在商場買下其貨品，然後按另一款標籤上的電話聯絡客戶。幸運的找到了最終買家，但最後才發現產品不符合美國規格。

城中名人如夢初醒，猶太買家不僅在美國更換標籤，甚至將產品加工變為符合美國規格；這些情況城中名人一直懵然不知，他感覺自己蠢鈍如豬，痛恨自己一次又一次被聰明人玩弄；他本想硬著頭皮把貨品賣回給猶太買家，將損失減至最低。但在逗留美國期間突然鼓起勇氣，他要想辦法不要被人家看扁，結果找來了工程師把貨品在貨倉改裝，完全合乎美國標準賣給真正的買家，鬥志與勇氣可加。

東莞建「香港城」吸港青創業 首期料2023年落成【見下頁】

城中名人在節目中聲淚俱下，旁邊的主持人好言安慰，眾多的聽眾繼續留言支持這個感人的創業節目。節目主持人遞紙巾給城中名人的相片在網絡上瘋傳，兩人的受關注度及支持度急速提升。

城中名人心如止水。他知道聰明的對手非常難纏，反而愚昧的蟻民正中下懷；他公司的股價節節上升，新產品備受追捧。那邊廂，節目主持人借助今次的直播節目，贏得了全城掌聲；助他糾纏數載的官司獲判勝訴，他開心不已，隨即約數位資優會的朋友晚飯慶祝，他同是聰明人，智商高達 150。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Donny Warbritton、Herr Olsen、Tamaki Sono